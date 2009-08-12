Совет национальных общин удивлен молчанием Тимошенко, Ющенко и Литвина

Совет национальных общин Украины удивлен молчанием высших должностных лиц государства по поводу заявлений и действий мэра Ужгорода Сергея РАТУШНЯКА.

Об этом говорится в обращении к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО, председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ, генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО, переданному УНИАН.

Как отмечается в обращении Совета национальных общин Украины, “к сожалению, украинское общество и руководство государства не возмутилось ксенофобскими высказываниями городского головы Ужгорода Сергея РАТУШНЯКА”. В нем отмечается, что речь идет об “оскорблении достоинства евреев - граждан Украины, что для определенных слоев населения может служить мотивом для разжигания межнациональной вражды и негативного отношения к евреям”.

В обращении содержится просьба “дать юридическую оценку высказываниям С.РАТУШНЯКА”. “Может ли человек, который оскорбляет достоинство целого этноса, занимать государственную должность? В европейских странах за такие высказывания людей снимают с государственных должностей или они сами подают в отставку”, - говорится в обращении.

Под обращением подписались около 15 представителей общественных организаций.