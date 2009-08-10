Яценюк: что будет с долларом – может ответить Обама

Народный депутат Арсений ЯЦЕНЮК прогнозирует, что осенью, в сентябре-октябре, Украину ожидает вторая волна экономического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции во Львове, отвечая на вопрос: «Что будет с долларом в ближайшее время?».

«Что будет с долларом – может ответить Президент США Барак ОБАМА, а вот что будет с гривней – понятно: мы будем иметь в сентябре-октябре вторую волну экономического кризиса», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, “основные неплатежи по возвращению кредитов приходятся именно на сентябрь-октябрь. Осень будет сложной».

Он также подчеркнул, что «кредиты МВФ - это временная мера, которую не следует идеализировать, потому что это лишь определенный стабилизатор, а не источник роста».

На просьбу журналистов к А.ЯЦЕНЮКУ, как к экс-банкиру, спрогнозировать, будет ли осенью доллар стоить 10 грн., он отметил: «Именно потому, что я бывший банкир – поэтому и не делаю «темных» прогнозов».