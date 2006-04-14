Депутатское большинство в Киевсовете возглавит Кличко

Коалицию фракций Блока Юлии Тимошенко, Гражданского блока ПОРА-ПРП и Союза общественных организаций “Гражданский актив Киева” в Киевском городском совете возглавит Виталий КЛИЧКО.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил заместитель руководителя БЮТ Николай ТОМЕНКО.

“Завтра мы проводим собрания трех фракций. Завтра вы увидите документ о создании не только коалиции демократических сил, вы увидите документ о создании большинства в Киевском городском совете. Я хочу сказать, что завтра собрание будет избирать лидером нашей коалиции Виталия КЛИЧКО”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он также отметил, что завтра будет согласована программа коалиции, первые шаги и логика совместной деятельности. “Сейчас прорабатывается окончательный текст, и мы должны через несколько минут подписать соглашение”, – сказал Н.ТОМЕНКО.

Он отметил, что сегодня на заседании сессии Киевского городского совета V созыва новоизбранный мэр столицы Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ ни одним словом не обмолвился ни о стратегии развития Киева, ни о программе развития столицы.

“Мы не можем позволить себе, чтобы в Киеве была система хаоса или анархии, когда от настроения одного человека будет зависеть судьба столицы Украины. Мы всевозможными методами пытались выяснить, в чем содержание, суть стратегии и программы этого человека, но пока еще это остается тайной”, - сказал он.

Н.ТОМЕНКО выразил уверенность, что новосозданное большинство в Киевсовете “возьмет на себя ответственность удержать ситуацию в Киеве и не допустить хаоса и консервирования коррупционной модели управления”.