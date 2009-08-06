У Яценюка заявляют, что мэр Ужгорода избил девушку-агитатора

В ОО “Фронт перемен” заявляют о том, что их агитатора избил городской голова Ужгорода Сергей РАТУШНЯК.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы “Фронта перемен”.

По данным пресс-службы, сегодня, 6 августа, в центре Ужгорода рядом с химическим факультетом Ужгородского национального университета мэр города С.РАТУШНЯК совершил дерзкое хулиганское нападение на агитаторов ОО «Фронт перемен».

«Две девушки-активистки в информационной палатке «Фронта перемен» распространяли среди прохожих печатную продукцию. С.РАТУШНЯК, который по неизвестным причинам очутился в это время поблизости, начал нецензурно оскорблять девушек, набросился на одну из них, схватил за горло и изо всех сил толкнул на землю. Затем разрушил палатку, сел в машину и уехал в неизвестном направлении. Прохожие, ставшие свидетелями этого дикарского инцидента, немедленно вызывали милицию. Пострадавшую девушку-агитатора направили в больницу. Медики зафиксировали у нее многочисленные ушибы и сотрясение мозга”, - отмечается в сообщении.

Девушка подала заявление в городской отдел милиции, отметили в ОО “Фронт перемен”.

Учитывая такие действия мэра Ужгорода, общественное объединение «Фронт перемен» выражает протест и решительно осуждает грубый поступок С.РАТУШНЯКА, в котором видны явные признаки преступления (превышение служебных полномочий, повреждения имущества общественной организации, хулиганство с нанесением телесных повреждений).

«Расцениваем позорное и недостойное поведение РАТУШНЯКА, в первую очередь, как признак его личностной и моральной деградации, должностной разнузданности и самодурства, а также патологической нетерпимости к политическим оппонентам», - заявляет пресс-служба.

В пресс-службе ОО «Фронта перемен» также сообщили, что обратились в правоохранительные органы с требованием провести объективное расследование хулиганского инцидента с политической расцветкой, который произошел сегодня в Ужгороде при участии городского головы С.РАТУШНЯКА, и принять меры по недопущению подобных случаев в будущем.

В свою очередь пресс-секретарь Ужгородского городского головы Олег ПОДЕБРИЙ, комментируя эти события, отметил, что «так называемый «Фронт перемен», к сожалению, пренебрегает законами Украины и Конституцией Украины, ведь то, что они называют разрешением, является фальшивкой”. По его словам, на размещение временных конструкций необходимо разрешение городского совета, так же, как и на установление и проведение соответствующей рекламной кампании, а этого разрешения у “Фронта перемен” не было.

“К сожалению, традиция пренебрегать законами, да и Конституцией, генетически унаследованная «Фронтом перемен» от политики действующего Президента и той смешной политической силы, которую он представляет», - сказал О.ПОДЕБРИЙ.