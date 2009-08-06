Власти манипулируют резонансными уголовными делами

Бывший советник премьер-министра Сергей ТИГИПКО считает, что власть занимается политическими манипуляциями, предавая огласке подробности резонансных уголовных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ТИГИПКО заявил на пресс-конференции в Житомире, комментируя по просьбе журналистов обнародованную сегодня в СМИ информацию о том, что диоксин, которым во время избирательной кампании 2004 года отравили кандидата в президенты Украины Виктора ЮЩЕНКО, был изготовлен в лаборатории.

"Говорить об отравлении или не отравлении Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО сегодня очень тяжело - нет данных. Меня удивляет, что сегодня в Украине начинаются публикации "под выборы". Почему сегодня А.ПУКАЧА нашли, который больше года жил нормально? Это говорит о том, что нынешняя власть не честная", - сказал С.ТИГИПКО.

По его словам, теперь власть "использует момент и занимается политическими манипуляциями - когда захотели, тогда вытащили человека, когда не нужно - пусть тихонько живет".

При этом С.ТИГИПКО также вспомнил о бывшем депутате от БЮТ Викторе ЛОЗИНСКОМ, объявленном в розыск по подозрению в убийстве человека.

"Возьмем свежую информацию о том, что В.ЛОЗИНСКИЙ может скрываться в Израиле. Когда нужно было власти, человеку позволили выехать за границу, потому что он много чего мог наговорить на одну политическую силу или на другую. Это называется политическими манипуляциями", - отметил С.ТИГИПКО.

Он прогнозирует, что во время будущей президентской кампании "эту нечестность избирателям продавать будет все сложнее". "В дальнейшем и политикам продаваться будет все тяжелее и тяжелее", - считает С.ТИГИПКО.

Он спрогнозировал, что граждане "быстро разберутся в этой нечестности" и дадут достойную оценку нечестным политикам. "Украинское общество еще не имеет политического опыта и не знает хорошо, что такое политический популизм, но оно быстро учится", - сказал С.ТИГИПКО.

Он отметил, что политики, которые занимаются популизмом и манипуляциями, в будущем будут "терять в глазах украинского общества".