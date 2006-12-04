Представление об отмене политреформы уже в КС?

"Наша Украина" направила представление по поводу легитимности политреформы в суд.

Как сообщил в интервью радио "Свобода" в субботу член фракции БЮТ Андрей Шкиль, БЮТ также передал свои подписи по этому поводу "Нашей Украине".

"Мы собрали 129 подписей, когда была полная фракция (может сейчас кто-то отзовет), и передали "Нашей Украине". Я слышал информацию, что "Нашей Украиной" направила эти подписи в Конституционный суд", - говорит он.

По словам Шкиля, это должна была быть совместная позиция БЮТ и "Нашей Украины".

"Очень не хотелось этого делать только от нашей фракции, потому что тогда подавалось оно, когда был закрыт вопрос Конституционного суда", - говорит он.

Депутат отметил, что БЮТ передал свои подписи "Нашей Украине" примерно через две недели после избрания полного состава КС.

Шкиль также сообщил, что представление БЮТ в Конституционный суд относительно неконституционности нынешнего правительства из-за нарушений сроков его формировании "будет подано".

"Понятно, что оно не подается не потому, что отсутствуют подписи, а для того, чтобы наработать такую формулировку, так сформулировать вопрос к КС, чтобы мы получили ответ, который включает все необходимые нормативы. А с другой стороны, лишить возможность Конституционному суду ответить расплывчато. То есть конкретные вопросы", - сказал депутат.

Украинская правда