Ющенко ушел в отпуск

12:55, 31 июля 2009
Политика
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Президент с семьей будет в Крыму

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл в Автономную Республику Крым, где проведет часть ежегодного отпуска.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента Украины, пребывая в Крыму, глава государства будет перерывать отпуск, чтобы провести ряд рабочих поездок и встреч.

Отпуск В.ЮЩЕНКО проведет вместе с семьей.

 

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