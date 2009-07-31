Ющенко ушел в отпуск

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл в Автономную Республику Крым, где проведет часть ежегодного отпуска.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента Украины, пребывая в Крыму, глава государства будет перерывать отпуск, чтобы провести ряд рабочих поездок и встреч.

Отпуск В.ЮЩЕНКО проведет вместе с семьей.