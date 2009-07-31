Ющенко ушел в отпуск
12:55, 31 июля 2009Политика
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Президент с семьей будет в Крыму
Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл в Автономную Республику Крым, где проведет часть ежегодного отпуска.
Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента Украины, пребывая в Крыму, глава государства будет перерывать отпуск, чтобы провести ряд рабочих поездок и встреч.
Отпуск В.ЮЩЕНКО проведет вместе с семьей.
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