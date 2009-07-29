Тигипко собирается изменить фамилию, если станет Президентом

Сергей Тигипко, который заявил о своем решении баллотироваться на президентских выборах, обещает в случае победы изменить свою фамилию. Об этом политик сказал в эфире радиостанции "Свобода".

Отвечая на вопрос ведущей, интересовался ли он этимологией своей фамилии, Сергей Тигипко ответил: " Интересовался. И в селе, где я родился и жил, моего деда все звали все же Тигипко. Но я считаю, что когда семья переехала, а переехала она в 1902 году из-под Винниччины, там вот уже когда приехали в Молдову, покупали там землю у молдовских бояр украинцы, тогда так поиздевались немножко над фамилией. Поэтому пишусь через два «і».

Ведущая эфира на продолжение разговора прибавила, що «тигипнути» - это староукраинское «резко ударить», и спросила, не возникает ли у политика желания сменить фамилию на "Тигипко".

На что гость ответил: " Точно, если стану президентом, то поменяю. Обещаю."