Юристы Ахметова опровергают его причастность к судам вокруг земель Донецкого ботсада

Судебное разбирательство относительно возвращения Донецкому ботаническому саду земельного участка в размере 145 га не имеет никакого отношения ни к Ринату Ахметову, ни к фирмам, подконтрольным ему.

Об этом УНИАН сообщили в ООО «Юридическая фирма «Воропаев и партнеры», которая официально представляет интересы Р.Ахметова и его семьи, отреагировав таким образом на информацию «Суд закрыл дело о передаче земель Донецкого ботсада Ахметову», которая была опубликована на сайте УНИАН в разделе «Последние новости».

Как указывается в сообщении юридической фирмы, «помещения ЗАО «Люкс», часть из которых арендует Ринат Ахметов, не находятся на указанной спорной территории Донецкого ботанического сада. Решение Хозяйственного суда Донецкой области о возврате 145 га земель Донецкому ботанического саду не имеет никакого отношения ни к Ринату Ахметову, ни к ЗАО «Люкс».