Тигипко: после ухода ЧФ из Севастополя нужно сделать город-курорт

Сергей ТИГИПКО считает, что решение вопроса о размещение Черноморского флота РФ в Севастополе после 2017 года должно быть прагматичным. Об этом он заявил, находясь с рабочей поездкой в Крыму, сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО.

«Россия должна сделать предложение. Если это предложение будет экономически и политически выгодно, то Украина может согласиться с этим. Если нет, то в 2017 году флот уйдет. Если флот будет уходить, то к этому времени нужно иметь очень сильную экономическую программу для Севастополя», - подчеркнул политик.

С.ТИГИПКО считает, что правительство Украины совместно с властями Крыма должны начать разработку такой программы, чтобы подготовиться к уходу Черноморского флота, а также экономическим и социальным проблемам, которые это может вызвать. Для реализации этой программы нужны инвестиции для создания новых рабочих мест и решения проблем безработицы. «Самое логичное, что есть – сделать из Севастополя фактически город-курорт», - заявил политик. В связи с этим С.ТИГИПКО считает нецелесообразным строительство в Севастополе угольного терминала, который может снизить туристическую привлекательность города, уточнив, что на черноморском побережье достаточно альтернативных мест для такого проекта.