Минздрав расследует, почему от Манту заболели дети

13:47, 14 апреля 2006
Политика
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Результаты будут известны через 2 недели

Министерство здравоохранения начало расследование всей цепочки производства, распространения и введения вакцины, которая используется при пробе Манту, в связи с массовыми случаями нестандартных реакций на нее у детей.

Как сообщил министр здравоохранения Юрий Поляченко на брифинге перед заседанием коллегии министерства, дети по всей Украине получали вакцину, производимую на Харьковском фармацевтическом заводе "Биолект". Министр отметил, что в связи с этим непонятно, почему нестандартные реакции имели место в одних коллективах, и не проявлялись в других, передает ICTV.

Ю.Поляченко сообщил, что результаты проверки ожидаются уже через две недели.

Напомним, руководство Минздрава поручило создать комиссию, в которую должны войти специалисты Центра иммунобиологических препаратов, работающие на ЗАО "Биолик" (Харьков), где производится туберкулин. Кроме того, Минздрав временно запретил делать пробу Манту по всей Украине.

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