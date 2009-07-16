Вопросы ЧФ в Крыму должны решаться в рабочем порядке

Депутат Государственной думы России, член Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Виктор МАЛАШЕНКО считает, что проблемные вопросы базирования Черноморского флота РФ в Крыму должны решать в рабочем порядке, а не через СМИ.

Об этом он сказал УНИАН в Москве, комментируя инцидент с перевозкой военнослужащими Черноморского флота ракет по густонаселенному району Севастополя.

«Мне бы хотелось, чтобы между Россией и Украиной никаких инцидентов не возникало, а если они возникли, то это должно решаться не через заявления, а устранятся в рабочем порядке и не создавать информационный ажиотаж вокруг того или иного момента», - сказал В.МАЛАШЕНКО.

Он считает, что каждая страна будет свои обязательства исполнять.

«Мы осознаем те реалии, которые произошли в 1991 году. Нравится или не нравится, но и Украина, и Российская Федерация – это самостоятельные государства, но при этом наши страны стратегические партнеры», - сказал депутат.

В тоже время он отметил, что не владеет детальной информацией относительно инцидента, который произошел в Севастополе 8 июля.

Как сообщал УНИАН , 10 июля Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с перевозкой военнослужащими Черноморского флота крылатых ракет по густонаселенному району Севастополя.