В ПР думают, что деньги за «лакомый кусок» Тимошенко бросит на выборы

Партия регионов решительно выступает против намерений правительства продать Одесский припортовый завод “в неудачный момент падения стоимости основных фондов и беспрецедентного снижения конъюнктуры рынка”.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении парламентской фракции Партии регионов.

”Общество имеет еще одну возможность убедиться в сущности действующего правительства, которое, пренебрегая обязательствами защищать государственные украинские интересы, укреплять национальную экономическую безопасность, в разгаре всемирного финансового, экономического кризиса - в максимально неудачный момент падения стоимости основных фондов и беспрецедентного снижения конъюнктуры рынка - объявило о начале приватизации Одесского припортового завода”, - отмечается в заявлении.

В Партии регионов напоминают, что Одесский припортовый принадлежит к “золотому” стратегическому фонду государства Украина, он был и остается мощным производителем аммиака, минеральных удобрений, запирает на себе уникальную транспортную артерию - отечественный аммиакопровод.

“Этот мощный производственно-транспортный комплекс, один из трех мировых отраслевых центров - аналогичные есть только на Ближнем Востоке и в Карибском бассейне - достоин самостоятельно влиять на конъюнктуру мировых цен на аммиак и удобрений из него.

Одесский припортовый может играть заметную, если не определяющую, роль на мировом рынке, способствуя крепкому продвижению украинских национальных интересов во внешнем мире. Приватизировать комплекс в момент, когда за него можно получить наименьшую с точки зрения конъюнктуры рынка цену, как минимум, недальновидно и неразумно, как максимум, граничит с преступлением против государства и его народа”, - констатируется в заявлении оппозиционной депутатской фракции.

По мнению представителей Партии регионов, “не может не вызывать возмущения тот факт, что объявление произошло с грубым нарушением действующего законодательства”.

“Приватизация стратегических объектов в Украине может происходить только в соответствии с государственной программой, которая в этом году не была принята... Остается без ответа и важнейший вопрос: куда правительство собирается направить полученные средства. Одно дело, если речь будет идти о стратегии развития производства и отрасли в целом, современные инновационные и энергосохранные программы, внедрение новейших технологий, обеспечение высокой конкурентоспособности промышленности, развитие малого и среднего бизнеса и т. п.”, - замечают регионалы и констатируют, что “правительство Юлии ТИМОШЕНКО даже не скрывает, что средства нужны для решения сегодняшних проблем дефицита бюджета, что стратегический ресурс лихорадочно изымается для поддержания порочной, безответственной, недальновидной политики проедания и безграничного социального популизма”.

”Нет сомнения, что лакомый кусок государственного имущества волей бессовестных власть предержащих будет направлен и на нужды политической конъюнктуры, финансирования и обслуживания стартовых позиций в президентской избирательной кампании одного из кандидатов - действующего премьер-министра страны”, - считают в ПР.

Фракция Партии регионов “решительно выступает против намерений правительства приватизировать Одесский припортовый завод, считая препятствием непреодолимой силы как углубление финансово-экономического кризиса, так и фактическое начало выборов Президента страны”.

”Партия найдет возможность довести свою позицию, опираясь в поддержку круга промышленников и предпринимателей, всего народа Украины”, - подытоживается в заявлении регионалов.

Как сообщал УНИАН, 15 июля Фонд государственного имущества Украины объявил конкурс по продаже государственного пакета акций в размере 99,567% ОАО «Одесский припортовый завод». Согласно сообщению, начальная цена пакета составляет 4 млрд. грн.