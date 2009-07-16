В ПР думают, что деньги за «лакомый кусок» Тимошенко бросит на выборы
Одесский припортовый продавать нельзя?
Партия регионов решительно выступает против намерений правительства продать Одесский припортовый завод “в неудачный момент падения стоимости основных фондов и беспрецедентного снижения конъюнктуры рынка”.
Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении парламентской фракции Партии регионов.
”Общество имеет еще одну возможность убедиться в сущности действующего правительства, которое, пренебрегая обязательствами защищать государственные украинские интересы, укреплять национальную экономическую безопасность, в разгаре всемирного финансового, экономического кризиса - в максимально неудачный момент падения стоимости основных фондов и беспрецедентного снижения конъюнктуры рынка - объявило о начале приватизации Одесского припортового завода”, - отмечается в заявлении.
В Партии регионов напоминают, что Одесский припортовый принадлежит к “золотому” стратегическому фонду государства Украина, он был и остается мощным производителем аммиака, минеральных удобрений, запирает на себе уникальную транспортную артерию - отечественный аммиакопровод.
“Этот мощный производственно-транспортный комплекс, один из трех мировых отраслевых центров - аналогичные есть только на Ближнем Востоке и в Карибском бассейне - достоин самостоятельно влиять на конъюнктуру мировых цен на аммиак и удобрений из него.
Одесский припортовый может играть заметную, если не определяющую, роль на мировом рынке, способствуя крепкому продвижению украинских национальных интересов во внешнем мире. Приватизировать комплекс в момент, когда за него можно получить наименьшую с точки зрения конъюнктуры рынка цену, как минимум, недальновидно и неразумно, как максимум, граничит с преступлением против государства и его народа”, - констатируется в заявлении оппозиционной депутатской фракции.
По мнению представителей Партии регионов, “не может не вызывать возмущения тот факт, что объявление произошло с грубым нарушением действующего законодательства”.
“Приватизация стратегических объектов в Украине может происходить только в соответствии с государственной программой, которая в этом году не была принята... Остается без ответа и важнейший вопрос: куда правительство собирается направить полученные средства. Одно дело, если речь будет идти о стратегии развития производства и отрасли в целом, современные инновационные и энергосохранные программы, внедрение новейших технологий, обеспечение высокой конкурентоспособности промышленности, развитие малого и среднего бизнеса и т. п.”, - замечают регионалы и констатируют, что “правительство Юлии ТИМОШЕНКО даже не скрывает, что средства нужны для решения сегодняшних проблем дефицита бюджета, что стратегический ресурс лихорадочно изымается для поддержания порочной, безответственной, недальновидной политики проедания и безграничного социального популизма”.
”Нет сомнения, что лакомый кусок государственного имущества волей бессовестных власть предержащих будет направлен и на нужды политической конъюнктуры, финансирования и обслуживания стартовых позиций в президентской избирательной кампании одного из кандидатов - действующего премьер-министра страны”, - считают в ПР.
Фракция Партии регионов “решительно выступает против намерений правительства приватизировать Одесский припортовый завод, считая препятствием непреодолимой силы как углубление финансово-экономического кризиса, так и фактическое начало выборов Президента страны”.
”Партия найдет возможность довести свою позицию, опираясь в поддержку круга промышленников и предпринимателей, всего народа Украины”, - подытоживается в заявлении регионалов.
Как сообщал УНИАН, 15 июля Фонд государственного имущества Украины объявил конкурс по продаже государственного пакета акций в размере 99,567% ОАО «Одесский припортовый завод». Согласно сообщению, начальная цена пакета составляет 4 млрд. грн.