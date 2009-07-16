Депутат, который пришел вместо Лозинского, присягнул из ложи судей

10:40, 16 июля 2009
Политика
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Трибуна - заблокирована

Олег ТИЩЕНКО принес в Верховной Раде присягу народного депутата Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, ему не удалось пройти к трибуне, поскольку ее блокируют БЮТ и Партия регионов, поэтому присягу он приносил из ложи, где обычно находятся судьи.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН объявил о вхождении народного депутата О.ТИЩЕНКА во фракцию БЮТ и в коалицию.

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия 13 июля признала избранным и зарегистрировала народным депутатом от БЮТ О.ТИЩЕНКО вместо Виктора ЛОЗИНСКОГО.

 

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