Депутат, который пришел вместо Лозинского, присягнул из ложи судей
10:40, 16 июля 2009Политика
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Трибуна - заблокирована
Олег ТИЩЕНКО принес в Верховной Раде присягу народного депутата Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, ему не удалось пройти к трибуне, поскольку ее блокируют БЮТ и Партия регионов, поэтому присягу он приносил из ложи, где обычно находятся судьи.
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН объявил о вхождении народного депутата О.ТИЩЕНКА во фракцию БЮТ и в коалицию.
Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия 13 июля признала избранным и зарегистрировала народным депутатом от БЮТ О.ТИЩЕНКО вместо Виктора ЛОЗИНСКОГО.
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