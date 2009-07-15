Регионал сказал неправду о месте пребывания Лозинского?

Сообщение одного из народных депутатов о пребывании бывшего народного депутата Виктора ЛОЗИНСКОГО в Приднестровье основывалось исключительно на его собственных предположениях, сделанных на основании информации, размещенной в сети Интернет.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ.

Службой безопасности Украины проведена проверка ряда сообщений граждан относительно местонахождения разыскиваемого, в том числе и тех, которые были обнародованы в средствах массовой информации.

В частности 14 июля в СМИ было опубликовано заявление одного из народных депутатов об имеющейся у него информации о месте, где скрывается В.ЛОЗИНСКИЙ.

Во время проверки изложенных в заявлении фактов, в том числе во время беседы с этим народным депутатом, установлено, что он лично не владеет конкретными данными о месте пребывания В.ЛОЗИНСКОГО, а указанное сообщение основывалось исключительно на его собственных предположениях.

В связи с этим Служба безопасности Украины обращается к общественности, а также представителям депутатского корпуса с просьбой оказывать всевозможную помощь в проведении розыска В.ЛОЗИНСКОГО, сообщать достоверную и правдивую информацию, которая будет способствовать установлению его места пребывания.

Телефон доверия Службы безопасности Украины: 8 (044) 253-32-14. Конфиденциальность гарантируется.

Как сообщалось в СМИ, член фракции Партии регионов Владислав ЛУКЬЯНОВ утверждал, что В.ЛОЗИНСКИЙ находится в Приднестровье.