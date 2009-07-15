Вокруг будущего памятника Мазепе "земельный конфликт"

Народный депутат от группы “За Украину!» Николай Кульчинский сообщил сайту ZAUA.org , что депутаты Полтавского городского совета во главе с городским председателем Андреем Матковским оказывают сопротивление строительству памятника Мазепе в городе.

По словам депутата, депутаты горсовета вступили в столкновение с рабочими, которые должны были начать строительные работы.

«Депутаты и секретарь горсовета вырывали у рабочих инструменты, били и оскорбляли их. А милиция в это время стояла в стороне и никак не реагировала на противоправные действия, - рассказал Кульчинский. - Позже представители городской власти согнали к месту строительства памятника Мазепе коммунистических бабушек и дедушек, которые там подымают шум».

Николай Кульчинский отметил, что для строительства памятнику есть все необходимы документы и согласования, тем не меньше рабочие не могут даже поставить строительный забор. Также депутат сообщил, что пока ни милиция, ни СБУ на это не реагируют.

Как сообщал УНИАН, 15 июля депутаты городского совета Полтавы соберутся на внеочередную сессию, чтобы рассмотреть вопрос об отмене решения от 22 августа 2008 года «О согласовании места расположения памятника гетману Украины Ивану Мазепе».

По словам пресс-секретаря горсовета, решению руководства города созвать внеочередную сессию предшествовало то, что подготовка места под сооружение памятника началась не там, где согласовывала сессия городского совета в августе прошлого года, а со значительным отклонением от проекта.

По расчетам инициаторов проекта, установка памятника гетману Украины Ивану Мазепе в Полтаве обойдется в 1 млн. 824 тыс. грн., из которой на сегодня собрано 1 млн. 039 тыс. 373,20 грн.