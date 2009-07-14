Горсовет Полтавы завтра оставит без места памятник Мазепе?

Завтра депутаты городского совета Полтавы соберутся на внеочередную сессию, чтобы рассмотреть вопрос об отмене решения от 22 августа 2008 года «О согласовании места расположения памятника гетману Украины Ивану Мазепе».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь горсовета Полтавы Виктор КИКОТЬ.

По его словам, решению руководства города созвать внеочередную сессию предшествовало то, что подготовка места под сооружение памятника началась не там, где согласовала сессия городского совета в августе прошлого года, а со значительным отклонением от проекта.

В частности, отметил В.КИКОТЬ, сегодня утром на Соборной площади были спилены два больших дерева и две хрупких березки посадки 2008 года.

Рядом работники частного предприятия «Трансинтербуд» были готовы к установлению ограждения на месте строительства памятника Ивану Мазепе. По требованию начальника инспекции по контролю за благоустройством, экологическим и санитарным состоянием города Юрия СТРЮКА исполнители работ – сносившие деревья работники подразделения МЧС и частного предприятия - соответствующих разрешительных документов предъявить не смогли.

По словам В.КИКОТЯ, они ссылались на соответствующее распоряжение подчиненных ОГА структур - Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций, а также Управления капитального строительства.

«Только усилиями депутатов городского совета последующие противоправные действия относительно зеленых насаждений были приостановлены. Инспекцией составлены протоколы о незаконности работ и повреждении газона», - сказал пресс-секретарь.

В свою очередь глава Полтавского областного совета Александр УДОВИЧЕНКО призвал Полтавскую ОГА и горсовет Полтавы найти компромисс в вопросе установки памятника гетману И.Мазепе.

«Им необходимо искать компромисс. Таким подходом, чтобы любой ценой поставить памятник гетману Ивану Мазепе в Полтаве, национал-патриотические силы сегодня провоцируют противостояние. Мы сегодня не знаем четкой позиции жителей Полтавы. Просто были ряд решений городского совета и ряд решений, которые лоббирует облгосадминистрация», - сказал А.УДОВИЧЕНКО в комментарии журналистам.

По его словам, такое недоразумение может привести к противостоянию.

Как сообщалось, решение об установке памятника Ивану Мазепе было принято на внеочередной сессии городского совета 22 августа 2008 года. Заказчиком проекта является областная государственная администрация. Однако Полтавский облсовет 25 ноября отказался выделять финансы на возведение монумента И.Мазепе и шведскому королю Карлу XII. На эти цели необходимо 1,5 млн. грн.

Ранее памятник планировали открыть в мае 2009 года к празднованию 300-летия Полтавской битвы.

Однако позже было принято решение, что памятник гетьману Ивану Мазепе установят в Полтаве на Соборной площади ко Дню Независимости.