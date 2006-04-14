В Египте от ”птичьего гриппа” умерла девушка
09:15, 14 апреля 2006Политика
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это четвертый смертельный случай
В Египте от "птичьего гриппа" скончался четвертый больной.
По сообщению властей, последней жертвой болезни стала 18-летняя девушка из провинции, находящейся к северу от столицы страны – Каира, сообщает радио “Свобода”.
На сегодняшней день в Египте зарегистрированы 12 случаев заболевания людей "птичьим гриппом".
С 2003 года жертвами вируса стали уже более 100 человек, в основном - в странах Азии.
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