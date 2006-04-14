В Египте от ”птичьего гриппа” умерла девушка

В Египте от "птичьего гриппа" скончался четвертый больной.

По сообщению властей, последней жертвой болезни стала 18-летняя девушка из провинции, находящейся к северу от столицы страны – Каира, сообщает радио “Свобода”.

На сегодняшней день в Египте зарегистрированы 12 случаев заболевания людей "птичьим гриппом".

С 2003 года жертвами вируса стали уже более 100 человек, в основном - в странах Азии.