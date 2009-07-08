Тимошенко: новые требования к Украине МВФ подбрасывает Ющенко

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Секретариат Президента вносит деструктив в переговоры с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос, почему переговоры с МВФ до сих пор не завершены.

«Переговоры между правительством, НБУ и МВФ, на мой взгляд, идут успешно и должны завершиться также успешно. Единственное, к сожалению, деструктив вносит сегодня Секретариат Президента. Потому что, как правило, в письме намерений, которое подписывается Кабмином, НБУ (с МВФ – УНИАН), пытаются как можно меньше взять обязательств на страну, чтобы сотрудничество не было таким уж перегруженным с МВФ. К сожалению, Президент сегодня добавляет все новых и новых дополнительных обязательств, которые он хочет, чтобы на себя брала Украина, и поэтому переговоры задерживаются», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом премьер подчеркнула, что хотела бы, чтобы «команда власти» от Украины действовала скоординировано и согласованно.