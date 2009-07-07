Луценко думает, что Лозинский прячется у кого-то из депутатов дома

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО не исключает, что бывший народный депутат Виктор ЛОЗИНСКИЙ может находиться на территории Украины в домовладении какого-то из народных депутатов, поскольку, согласно закону, помещения, как и их владельцы, являются неприкосновенными для вмешательства правоохранительных органов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Что касается некомпетентных заявлений отдельных политиков, в том числе и сегодняшнего господина Президента, объясняю, что никто в этой стране не имеет права следить за народным депутатом Украины до лишения его статуса неприкосновенности. Никто – ни Генпрокуратура, ни СБУ, ни МВД, ни любая другая организация. Поэтому только после лишения неприкосновенности. прокуратура поручила СБУ его разыскать с нашей помощью, безусловно. Я практически уверен, что господин ЛОЗИНСКИЙ рано или поздно будет задержан и будет отвечать по предъявленному ему обвинению», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Министр добавил: «Он может находиться где угодно. Я считаю, что он находится на территории Украины».

Ю.ЛУЦЕНКО напомнил, что помещения, где находятся народные депутаты, являются неприкосновенными.

«Отсюда я считаю, что он может находиться в одном из таких помещений. Возможно, в других местах, которые далеки от убежищ. Но мы не можем исключать и того, что он может находиться и за рубежом», - сказал министр.

В то же время, он отметил, что оперативно-розыскное дело в отношении В.ЛОЗИНСКОГО находится в производстве СБУ, а поэтому в случае необходимости он может быть объявлен не только в общеукраинский розыск, но и, в случае необходимости, «СБУ может объявить его в межгосударственный розыск. В таком случае МВД сделает все необходимое, чтобы все мировое сообщество, которое является членами Интерпола, провело соответствующие оперативно-розыскные мероприятия».

«Смею вас заверить, что рано или поздно эти мероприятия дадут положительный результат, и господин ЛОЗИНСКИЙ будет найден», - заверил Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом министр призвал политиков не делать из этого политические кампании.