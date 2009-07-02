Завтра на внеочередной сессии ВР рассмотрит «три ключевых вопроса»

Первый заместитель председателя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН считает, что представители Партии регионов боятся потерять депутатскую неприкосновенность.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фракции БЮТ.

А.КОЖЕМЯКИН напомнил, что на внеочередной сессии Верховной Рады 3 июля будут рассматриваться три ключевых вопроса: кадровые изменения в правительстве, законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно лишения депутатов неприкосновенности и снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата, члена фракции БЮТ Виктора ЛОЗИНСКОГО.

«Чтобы в дальнейшем у народных депутатов, независимо от того, к какой политической силе они принадлежат, не было различных искушений, фракция будет настаивать на рассмотрении и принятии закона о снятии депутатской неприкосновенности», – сказал народный депутат.

Также, по убеждению А.КОЖЕМЯКИНА, завтра украинское общество будет иметь возможность дать оценку избирательным обещаниям Партии регионов. «Если ПР опять заблокирует проведение внеочередной сессии – это будет означать единственное: Партию регионов беспокоит не прожиточный минимум граждан, не действия правительства, не отставка или назначение министров, а Партией регионов будет руководить страх потерять депутатскую неприкосновенность», – сказал депутат.