На админгранице с Крымом появятся блокпосты - как в зоне АТО

Полиция усилит меры безопасности на административной границе с аннексированным Крымом. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Введение усиленных мер безопасности обсудили главы управлений Нацполиции Донецкой области, Крыма и Севастополя. Как заявил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, новая система безопасности будет аналогична той, что действует в районе проведения Антитеррористической операции (АТО) на Донбассе. Она предусматривает в том числе и установление на административной границе блокпостов.

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"Мы должны работать по выявлению террористов и других лиц, въезжающих на территорию Украины для совершения преступлений", - утверждает он.

Как отметили в полиции, для разработки и внедрения системы безопасности на линии разграничения с АР Крым создана рабочая группа.

Напомним, в ноябре пограничники усилили меры безопасности на линии разграничения из-за обострения ситуации в ОРДЛО.