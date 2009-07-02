Янукович обещает показать Тимошенко, где взять реальные деньги

Завтра Партия регионов объяснит политическим оппонентам из власти, где взять средства на повышение уровня прожиточного минимума и минимальной заработной платы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня во время рабочей поездки в Луганск.

«Мы имеем все расчеты, которые являются достаточно убедительными, чтобы утверждать, что сегодня, в соответствии с ситуацией в государственном бюджете, вопрос повышения минимальной зарплаты и пенсии является реальным», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также сообщил, что завтра Партия регионов проведет специальную пресс-конференцию, где ответит на вопросы, которые задают оппоненты из нынешней власти относительно отсутствия средств в госбюджете для принятия решения об увеличении уровня прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

«Это все ложь! Деньги реальные», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что завтра его политическая сила в повестке дня внеочередного заседания Верховной Рады будет ставить этот вопрос первым.

Как сообщал УНИАН, вчера, 1 июля, Партия регионов призвала руководство государства “исправить ошибку” и повысить зарплаты и пенсии для самых бедных граждан.

Ранее парламент отказался принять во втором чтении и в целом проект закона о внесении изменений в госбюджет на 2009 год, который касался размеров прожиточного минимума и зарплаты, внесенный членом фракции Партии регионов Михаилом ПАПИЕВЫМ. Принятие настоящего документа поддержали только 212 народных депутатов из 406. Законопроектом предусматривалось, что с 1 июля прожиточный минимум будет составлять 808 грн., а с 1 октября – 848 грн. При этом предлагалось с 1 июля установить минимальную заработную плату на уровне 825 грн., с 1 октября – 864 грн., с 1 декабря - 900 грн.