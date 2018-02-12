Валентин Резниченко – лидер рейтинга глав наиболее "прозрачных" областей

Глава ДнипроОГА Резниченко вывел область в лидеры рейтинга прозрачности.

ГО «Громадський контроль» опубликовала рейтинг ОГА Украины по прозрачности госзакупок в 2017 году, в котором первое место заняла Днепропетровская область.

«Областные государственные администрации во многом определяют курс, политику и скорость изменений на местах, поэтому очень важно понимать, какое отношение в ОГА к открытию рынка государственных закупок для бизнеса», - отмечаютсоставители рейтинга.

По данным ГО «Громадський контроль», в 2017 году все областные и районные администрации провели закупок на общую сумму 46 млрд. грн. Рейтинг показывает успехи каждой из областей по четырем критериям.

По количеству закупок по процедуре открытых торгов в ТОП-5 вошли Днепропетровская, Донецкая, Львовская, Киевская, Харьковская область. По процентусостоявшихся открытых торгов, которыйдемонстрирует качество работы чиновников с тендерной документацией и наличие в регионе бизнеса, заинтересованного в участии, лидерами стали Днепропетровская, Львовская, Харьковская, Одесская, Ровенская области.

Третий критерий показывает, насколько заказчики (чиновники) стремятся, чтобы закупка состоялась. Рейтинг ОГА по этому критерию строился как соотношение закупок, которые прошли по переговорной процедуре из-за двух несостоявшихся открытых торгов к количеству состоявшихся открытых торгов. Первая «пятерка» по этому критерию включает такие области: Днепропетровская, Львовская, Донецкая, Одесская, Харьковская.

Четвертый критерий показывает желание ОГА открывать больше возможностей для бизнеса. Он строится на соотношении конкурентных допороговыхзакупок к неконкурентным. Анализ закупок показал, что лишь 8 ОГА открыли рынок допороговых закупок. И лидерами стали такие области: Днепропетровская, Винницкая, Запорожская, Донецкая, Черниговская.

И, наконец, рейтинг содержит усредненные результаты, которые позволяют определить лидеров и аутсайдеров по всем четырем критериям и по всей стране. Лучшими оказались Днепропетровская, Львовская, Винницкая, Донецкая, Запорожскаяобласти.

Как известно, ОГА входят в президентскую вертикаль власти, поскольку главы обладминистраций назначаются президентом. Глава лидера рейтинга Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко неоднократно заявлял, что он и его администрация представляют именно «команду президента».