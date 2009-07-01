ВР таки надумала сокращать срок президентской кампании

Верховная Рада Украины планирует сократить со 120 до 90 дней срок президентской избирательной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в первом чтении законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты, касающиеся выборов Президента Украины» проголосовали 373 народных депутаты из 441 зарегистрированного в сессионном зале.

Законопроектом предусматривается изменить порядок формирования окружных и участковых избирательных комиссий, уменьшить сроки избирательного процесса со 120 до 90 дней, усовершенствовать порядок обжалования решений субъектов избирательного процесса.

Также предлагается ликвидировать институт открепительных удостоверений и подписных листов в поддержку кандидата на пост Президента Украины.

Предусмотрено внесение изменений в Уголовный кодекс Украины об ответственности за препятствование свободному осуществлению гражданином своего избирательного права или права принимать участие в референдуме, препятствование деятельности другого субъекта избирательного процесса, инициативной группы референдума, комиссии по референдуму, члена избирательной комиссии, члена инициативной группы референдума, члена комиссии по референдуму или официальному наблюдателю при выполнении ими своих полномочий.

Изменения в Закон Украины «О Государственном реестре избирателей» предусматривают установление нормы, согласно которой до окончания первичного уточнения персональных данных реестра списки избирателей для проведения выборов и референдумов составляются органами ведения реестра с использованием базы данных и программных средств, которые использовались при подготовке списков избирателей для последних во времени выборов или референдума. Особенности порядка составления и уточнения списков избирателей для проведения выборов и референдумов до окончания первичного уточнения персональных данных реестра определяются Центральной избирательной комиссией.

Также предлагается ряд изменений, целью которых является обеспечение функционирования Государственного реестра избирателей.

В соответствии с пояснительной запиской и сравнительной таблицей к законопроекту, размещенными на официальном веб-сайте парламента, в статье 17 закона о выборах Президента относительно сроков назначения и проведения выборов Верховной Раде предлагается назначать очередные выборы Президента Украины не позже чем за 90 дней до дня выборов (в настоящее время – 130 дней). А избирательный процесс очередных выборов главы государства должен начинаться также за 90 дней, а не 120, как сейчас.

Центральная избирательная комиссия должна будет принять решение об образовании территориальных избирательных округов (ТИО) не позже чем за 83 дня до дня выборов (сейчас – 110). При образовании ТИО Центризбирком будет принимать к сведению предложения Верховной Рады Крыма, областных, Киевского и Севастопольского городских советов с учетом административно-территориального устройства. Ориентировочное количество избирателей в избирательном округе, номер, территориальные границы и центры избирательных округов будет определять ЦИК. При этом отклонение количества избирателей от среднего по Украине в избирательном округе не может превышать 3%.

Отдельным пунктом определен Зарубежный избирательный округ, который будут составлять все зарубежные избирательные участки. В действующей редакции закона о таком округе не упоминается.

Установлен срок внесения представлений местных органов власти относительно создания обычных избирательных участков - не позже чем за 60 дней до дня выборов. Сами же участки должны быть созданы не позже чем за 38, а не 50 дней до дня выборов.

Авторы законопроекта также предлагают установить разделение избирательных участков по размеру на малые (с ориентировочным количеством избирателей от 50 до 500 человек), средние (от 500 до 1,5 тысяч человек) и большие (от 1,5 тысячи до 2 тысяч человек).

Изменениями в порядок образования территориальных избирательных комиссий (ТИК) предлагается ввести их формирование не позже чем за 50 дней до дня выборов (сейчас 80) и четко определить количество членов - 15 человек.

В законопроекте также определена форма представления и предусмотрена норма, которая технические описки и неточности, допущенные в представлении, не являются основанием для отклонения внесенных кандидатур и могут быть исправлены в течение следующего дня после получения соответствующего сообщения из ЦИК.

В соответствии с проектом закона, право представления кандидатур в состав ТИК кроме кандидатов на пост Президента Украины получат также депутатские фракции, образованные в текущем созыве Верховной Рады. При этом их кандидатуры должны включаться в состав ТИК обязательно. В случае же, если общее количество предложенных кандидатур превышает 15, Центральная избирательная комиссия по истечении срока внесения представлений проводит жеребьевку среди кандидатур, внесенных кандидатами на пост главы государства. Порядок проведения такой жеребьевки устанавливается ЦИК не позже чем за 60 дней до дня выборов.

Участковые избирательные комиссии (УИК) должны быть созданы не позже чем за 26 дней до дня выборов (сейчас 35), а их количество должно составлять для малых участков – 15 человек, для средних – 21 человек, для больших – 25 человек. Порядок представления кандидатур в состав УИК и формирования комиссий аналогичен тому, который определен выше для территориальных избирательных комиссий.