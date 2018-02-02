Турчинов о "Джавелинах": разговоров вокруг этого гораздо больше, чем конкретных шагов

Секретарь СНБО заявляет, что будет говорить о получении летального оружия, когда будет держать его в руках.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов надеется на поставку Соединенными Штатами Америки оборонного летального оружия в Украине в ближайшее время.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов сказал во время открытия в Киеве Центра реагирования на киберугрозы.

«Сотрудничество продвигается, но оружия еще нет. К большому сожалению, разговоров вокруг этого гораздо больше, чем конкретных шагов. Я буду говорить, что оружие получили только тогда, когда я сам возьму его в руки. Тогда я скажу, что это - ок. Пока все «за», все говорят, все поддерживают, но я еще не видел ни одного Javelin в Украине. Надеюсь, что это в ближайшее время произойдет», - заявил он.

По словам Турчинова, этого он ожидал от начала российской агрессии против Украины в марте 2014 года.

Как сообщал УНИАН, 26 января министр обороны Степан Полторак заявил, что после 2 февраля получит информацию о том, когда Вооруженные силы Украины получат на вооружение противотанковые ракетные комплексы Javelin.

В конце 2017 администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летальной оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin.

17 января 2018 начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко сообщил, что Javelin могут быть поставлены в сроки от двух до пяти-шести месяцев.