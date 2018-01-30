G7 при следующей встрече обсудит "кремлевский доклад" США – Климкин

Министр подчеркивает важность солидарности всего цивилизованного мира в противодействии РФ.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выражает уверенность, что страны «Большой семерки» во время следующей встречи обсудят «кремлевский доклад» США.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Италии, действующим председателем ОБСЕ Анджелино Альфано сегодня в Киеве.

«Этот список («кремлевский доклад» США - УИНАН) означает, что Россия непременно получит системный ответ. Ключевым элементом в этом является солидарность всего цивилизованного мира. Уверен, что эти вопросы будут обсуждаться во время следующей встречи «Большой семерки», где председательствуют канадцы», - заявил Климкин.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов США представило так называемый «кремлевский доклад» - список приближенных к президенту РФ Владимиру Путину лиц, против которых могут быть введены санкции.

В списке - 210 человек. Среди них все члены правительства России, сотрудники администрации Путина, «другие высокопоставленные политические лидеры» и олигархи.

В список, в частности, вошли пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, глава администрации президента Андрей Вайно, председатель правительства Дмитрий Медведев и глава МИД Сергей Лавров.

В разделе «другие высокопоставленные политические лидеры» указаны глава Совета федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава ФСБ Александр Бортников, мэр Москвы Сергей Собянин.

В список также попали главы российских госкорпораций, в их числе руководители «Роснефти» и «Газпрома» Игорь Сечин и Алексей Миллер, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, гендиректор РЖД Олег Белозеров, глава Сбербанка Герман Греф, глава «Интер РАО» Борис Ковальчук.

В числе олигархов в «кремлевском докладе» указаны Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, Олег Дерипаска, Евгений Касперский, Владимир Евтушенков, Петр Авен, Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, Олег Тиньков и Александр Мамут.