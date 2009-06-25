Тимошенко и Ющенко должны вместе разобраться с российским газом

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны обращается к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО с призывом определить общие пути выполнения подписанных 19 января 2009 года газовых соглашений с Российской Федерацией и преодоления негативных последствий этих контрактов для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня по результатам заседания комитета его председатель Анатолий ГРИЦЕНКО.

«Комитет без политизации, без персонификации этого вопроса обеспокоен тем, что документы, подписанные 19 января, не носят симметричного характера и предусматривают жесткие санкции в отношении Украины в случае невыполнения ею своих обязательств, и не содержат соответствующих зеркальных санкций к Российской Федерации», - сказал А.ГРИЦЕНКО, отметив также, что законтрактованные объемы газа являются избыточными для Украины.

А.ГРИЦЕНКО сообщил, что комитет обратится с официальным депутатским запросом к Президенту Украины и премьер-министра с требованием изложить виденье путей минимизации негативных последствий для Украины, которые возникают в результате реализации этих газовых соглашений.

«То, что на политическом уровне Российская Федерация сейчас говорит, что не будет применять санкций, к сожалению, нельзя исключать, что при других обстоятельствах к Украине возникнут конкретные финансовые обвинения за невыполнение условий контракта», - отметил народный депутат.

В то же время А.ГРИЦЕНКО отметил, что при имеющейся ситуации нельзя ни в коем случае говорить о пересмотре этих документов.