Пострадавшие от агрессии РФ в Украине подали в Евросуд на Великобританию – СМИ

В Европейский суд по правам человека, расположенный в Страсбурге, поступили десятки непривычных жалоб, поданных одновременно против Украины, России и Великобритании.

Об этом говорится в ответе пресс-службы ЕСПЧ на запрос "Европейской правды".

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Комментируя дела, связанные с аннексией Крыма и российской агрессией на Донбассе, в пресс-службе сообщили, что в реестре ЕСПЧ появились жалобы сразу против трех ответчиков.

"Есть 64 дела против Украины, России и Соединенного Королевства", - сообщили в суде. В ЕСПЧ отказались отвечать на вопрос "Европейской правды" о деталях этих жалоб, а также о сути претензий к Великобритании в связи с российской агрессией, объяснив, что на данный момент эта информация не разглашается.

Также в суде уточнили количество дел, в которых заявители обвиняют Украину, Россию или одновременно обе эти страны.

"На рассмотрении суда находится 4226 индивидуальных жалоб, очевидно связанных с событиями в Крыму или боевыми действиями на Востоке Украины. Из этих дел 257 подано против России, 2997 - против Украины, еще 908 - одновременно против Украины и России", - сообщили в суде. Это - данные из реестра Суда на текущую неделю.

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Также интересно то, что суд на данный момент коммуницировал с правительствами по 66 делам, касающимся российской агрессии (против кого поданы именно эти жалобы - не уточняется). Это означает, что в ближайшее время - возможно, уже в этом году - стоит рассчитывать на вынесение первых решений ЕСПЧ, связанных с последствиями российской агрессии.