В БПП рассказали, когда будет принят закон об Антикоррупционном суде (видео)

Законопроект о высшем Антикоррупционном суде будет принят в первом чтении на следующей пленарной неделе.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1+1 заявил народный депутат из фракции "Блока Петра Порошенко" Сергей Алексеев, передает ТСН.

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По его словам, за месяц законопроект будет доработан и после этого принят во втором чтении. По прогнозам Алексеева, Антикоррупционный суд будет создан до конца года.

"Но это не основная панацея против коррупции. Я слышал, что коллеги говорили о детенизации капитала. Это надо делать. Надо вводить нулевую декларацию. И это будет фундамент борьбы с коррупцией", - сказал депутат.

Ранее президент Петр Порошенко выразил надежду, что Верховная Рада в начале следующей, восьмой сессии, которая начнется 6 февраля, примет закон о создании Антикоррупционного суда.

Создание Антикоррупционного суда является одним из условий продолжения сотрудничества с Украиной ее ключевого кредитора - Международного валютного фонда.

Напомним, директор Всемирного банка, отвечающий за украинское направление, направила в Верховную Раду и администрацию президента письмо, в котором предупредила о недопустимости принятия закона об Антикоррупционном суде (АКС) в редакции, предложенной президентом.

В Европейском Союзе также обратили внимание украинской власти на необходимость привести законопроект относительно Высшего антикоррупционного суда в соответствие рекомендациям Венецианской комиссии.