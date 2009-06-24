Раде предлагают отказаться от внесения изменений в Конституцию

Верховной Раде Украины предлагают ввести мораторий на рассмотрение и голосование за изменения в Конституцию во время работы парламента шестого созыва.. Такая идея содержится в проекте постановления №4690, внесенном двумя нардепами от НУ-НС Юрием Костенко и Ярославом Джоджиком.

В объяснительной записке авторы постановления утверждают, что такое решение направлено на “создание условий политической стабильности для эффективной работы законодательной и исполнительной вертикали”, а также на “концентрацию усилий Верховной Рады” на законодательной работе по разработке антикризисных законопроектов.

Предусматривается, что в случае принятия в сессионном зале ВР постановление вступит в действие – со дня голосования. И потеряет силу “в первый день работы новоизбранного состава Верховной Рады Украины, после проведения очередных или внеочередных выборов народных депутатов в Верховную Раду Украины”.