Россия может вернуться в ПАСЕ осенью - СМИ

Меньше чем две недели назад российский парламент официально отказался от участия в работе ПАСЕ, но выяснилось, что это был лишь тактический ход. С начала сессии российское наступление возобновилось, об этом говорится в статье ЕвроПравди.

Читайте такжеВ ПАСЕ идет кампания за возвращение России в состав Ассамблеи - АрьевГенсек Совета Европы начал открытую кампанию за "прощение" России. Впервые за последние годы в Страсбурге появились представители парламента РФ. Начал работу "специальный комитет" по российскому вопросу.

Так во вторник во Дворце Европы – впервые за последние годы – появились российские депутаты. Сразу на высоком уровне. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой и председатель комитета Совета федерации по иностранным делам Константин Косачев приехали, чтобы принять участие в первом заседании специального комитета.

Формальное название этого органа мало о чем говорит: "ad-hoc комитет по миссии и роли Парламентской ассамблеи". Фактически же этот орган был создан с единственной целью: согласовать механизм, который позволит снять с России санкции и вернуть ее к участию в работе ПАСЕ.

Причем это не "слухи" и не "источники". Эта задача комитета декларируется официально: наработать такие изменения в регламент, которые в принципе не позволят накладывать на РФ санкции.

Представители РФ подтвердили, что это единственный сценарий, при котором они вернутся в ассамблею. А еще – ключевая деталь – только в этом случае Россия возобновит уплату взносов в бюджет Совета Европы. Для многих в Страсбурге данный аргумент стоимостью в 33 млн евро в год является действительно весомым.

Для сторонников возвращения России очень важно провести изменения в регламент еще в 2018 году. Дело в том, что в мае следующего года, к 70-й годовщине Совета Европы, планируется провести саммит организации, четвертый в ее истории.

Саммит без участия России лишь углубит кризис в отношениях Страсбурга. К тому же этот сценарий – и так же срыв саммита из-за российского бойкота – будет означать личное поражение генсека совета европы Турбьерна Ягланда. Поэтому он готов инвестировать немало усилий, чтобы примириться с Москвой. А без возвращения российской делегации в ПАСЕ это будет крайне сложно сделать.

Ожидаемый график возвращения россиян стал известен после первого заседания спецкомитета ПАСЕ. Президент ПАСЕ Микеле Николетти объявил, что комитет должен завершить свою работу в июне этого года.

При таком сценарии уже в конце июня, на сессии ПАСЕ, может быть проголосовано решение об изменении процедур ассамблеи, то есть о ликвидации инструмента санкций. Если сторонники возвращения РФ будут иметь успех, нужно будет еще одно голосование, в Комитете министров, которое позволит россиянам вернуться в ПАСЕ, не дожидаясь начала 2019 года. Для этого придется внести изменения в устава Совета Европы.

Если все эти пункты будут выполнены, то уже в октябре делегация РФ может триумфально войти в зал ассамблеи.