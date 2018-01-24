Байден прокомментировал решение Трампа предоставить Украине летальное оружие

Бывший вице-президент США Джозеф Байден назвал разумным решение администрации Дональда Трампа предоставить летальное оружие Украине, передает Голос Америки.

Читайте такжеБайден рассказал о разговоре с Януковичем за день до его бегства из УкраиныВыступая в Совете по международным отношениям США, Байден заявил, что за два последних года работы администрации Обамы он лично настаивал, что это надо было сделать. Вооружение Украины, вместе с давлением Запада и санкциями позволит эффективнее противостоять российской агрессии, уверен Байден.

Бывший чиновник при этом предостерег - коррупция остается наибольшей проблемой Украины. Он порекомендовал чиновникам администрации Трампа внимательно фиксировать что говорят и не договаривают украинцы, а также проверять, как они выполняют свои обещания.

Также Байден поделился своим опытом переговоров в Киеве. «Я отчаянно взволнован регрессом в борьбе с коррупцией в Киеве. Вот вам один конкретный пример. Мне дали задание относительно Украины. Я помню, как отбыл туда, чтобы убедить нашу команду, что мы должны предоставить Украине долгосрочные кредитные гарантии. Я ездил в Киев 12-13 раз, и в конце должен был объявить, что мы предлагаем еще один миллиард долларов кредитных гарантий. Я получил обещания от Порошенко и Яценюка, что они будут делать шаги по генеральному прокурору, но они этого не сделали.

Я пошел на пресс-конференцию и сказал: мы вам не даем миллиард долларов. Они мне говорят: Вы не имеете таких полномочий, вы – не президент, президент говорил, что даст. Я такой: звоните ему. Я сказал, что вы не получаете миллиарда долларов. Я сказал: я еду через 6 часов, если ваш генпрокурор не будет уволен к тому времени, вы не получаете денег. И он был уволен. И на его место поставили того, кому на то время доверяли.

То есть они сделали некоторые очень важные необходимые институциональные и кадровые изменения. Но один из трех необходимых институтов сейчас отходит назад. Антикоррупционный суд. Но они обещали, что этого не произойдет», - отметил разочарованный действиями Украины бывший вице-президент США Джозеф Байден .