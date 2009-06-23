Луценко: в ближайшее время коалиция назначит новых министров

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО убежден в том, что в ближайшее время коалиция будет принимать решение о назначении новых министров вместо уволенных.

Об этом он заявил в эфире «5 канала».

«Я думаю, что в ближайшее время правящая коалиция будет принимать решение не только об отставках, но и о назначении новых министров», - сказал Ю.Луценко.

По его словам, именно об этом шла речь на политсовете коалиции, который состоялся несколько дней назад, а также об этом говорилось на консультациях премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО с «ведущими политическими игроками».

Отвечая на вопрос, удастся ли набрать в парламенте 226 голосов, необходимых для назначения министров, Ю.Луценко заявил: «Я даже в этом не сомневаюсь».

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР приняла решение об отставке Иосифа ВИНСКОГО с должности министра транспорта и связи Украины по представлению премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Таким образом, сейчас без руководителей остаются четыре министерства: финансов, обороны, иностранных дел и Минтранс.