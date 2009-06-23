Украинцы хотят сильной руки - эксперты

Политические эксперты соглашаются, что Украине нужна сильная президентская власть.

На минувшей неделе Сергей ТИГИПКО, заявивший о намерении баллотироваться на пост Президента Украины, подчеркнул необходимость возвращения Украины к сильной президентской власти. Институт Горшенина провел экспертный опрос относительно того, действительно ли Украине нужна сильная президентская власть.

Директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО считает, что идея сильной президентской власти не нова для Украины, но является идеей, которую поддерживают большинство населения. «Результаты социологических исследований, которые проводит Институт Горшенина, демонстрируют неизменно высокий уровень поддержки идеи именно сильной президентской власти в стране. От 56% до 60% граждан в разных регионах поддерживают именно сильную президентскую власть, в то время как только около 15% граждан поддерживают парламентскую форму правления», - сказал К.БОНДАРЕНКО.

Эксперт считает, что, акцентируя внимание именно на этой форме правления, Сергей ТИГИПКО рассчитывает на получение электоральных дивидендов. При этом К.БОНДАРЕНКО отметил, что президентская форма правления не может быть «панацеей от всех бед», как и парламентская. «В свое время Томас Джеферсон предупреждал, что парламент может превратиться в коллективного диктатора. Сейчас народ хочет видеть при власти человека, ответственного за события в государстве. Он хочет принимать участие в избрании этого человека. Он хочет видеть власть персонифицированной. Все это отвечает историческим традициям и менталитету украинского народа», - сказал К.БОНДАРЕНКО.

Народный депутат от БЮТ Игорь ГРЫНИВ считает, что все ветви власти в нашем государстве должны быть достаточно сильными. «Демократическое общество будет именно тогда, когда и президентская ветвь власти сильная, и парламентская, и судебная - все три ветви власти. На сегодняшний день третьей ветви власти вообще не существует. Судебная ветвь власти – это дополнение президентской и парламентской ветвей. А перекосы между парламентской и президентской ветвями в одну или другую сторону также являются нерациональными», - говорит И.ГРЫНИВ.

Народный депутат отмечает, что теоретически в Украине может быть какой угодно уклад. Через изменения к Конституции можно сделать Украину как парламентским, так и президентским государством. «Хотя, что касается меня, то я считаю, что наличие и президентской и парламентской ветви власти, более того - чтобы обе были достаточно сильными и друг друга уравновешивали – это был бы правильный выход для сегодняшней ситуации в Украине», - сказал И.ГРЫНИВ.

Вместе с тем, политолог Владимир ЦИБУЛЬКО считает, что Украине нужна именно сильная президентская власть. «Она же была у нас. В сущности, все государственные институты были сформированы и стабилизированы именно сильной президентской властью Леонида КУЧМЫ», - отмечает эксперт. Самым простым вариантом воплощения сильной президентской власти В.ЦИБУЛЬКО считает отмену конституционной реформы 2004 года. «Если бы мы жили в окружении исключительных парламентских республик, то парламентская республика для Украины была бы безболезненной. А мы живем по соседству с не очень доброжелательной Россией, которая неоднократно пыталась навязать Украине модель именно парламентской республики - такого себе слабо управляемого хаоса. Сами же российские лидеры заявляют, что только сильная президентская власть способна сохранить Россию. В сущности, пока гражданами Украины Россия будет восприниматься как угроза - до тех пор Украине нужна будет сильная президентская республика», - считает В.ЦИБУЛЬКО.

Президент Аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ отметил, что сейчас среди населения существует запрос на «сильную руку», и это подтверждают социологические исследования. «Это следствие политического хаоса, постоянных политических ссор в верхних эшелонах власти. Понятно, что такой беспорядок спровоцирован, в том числе, и несовершенными изменениями к Конституции, которые провоцируют конфликты между наивысшими должностными лицами нашей страны. Благодаря таким бездарным изменениям к Конституции, которые были приняты в 2004 году, создана дополнительная линия конфликта. В классических странах это линия конфликта между правящей коалицией и оппозицией. У нас же дополнительная линия конфликта: Президент-правительство и Президент-парламент», - говорит И.ЖДАНОВ.

Он убежден, что Конституцию Украины нужно изменять. И.ЖДАНОВ считает, что вопрос конституционного уклада страны будет главным на будущих выборах. «Среди граждан Украины, безусловно, очень популярна идея сугубо президентской республики. Она поддерживается достаточно большим количеством украинцев. Каждый кандидат в президенты будет идти на выборы со своим проектом Конституции и виденьем того, какой моделью конституционного уклада должна руководствоваться страна», - сказал И.ЖДАНОВ.