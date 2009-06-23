Виктор Ющенко подписал закон о запрете игорного бизнеса в Украине. Документ № 1334-VI за подписью Президента сегодня обнародован на официальном Интернет-ресурсе главы государства.

Напомним, что один раз Президент применил вето к закону, который предусматривал запрещение игорного бизнеса в Украине, однако парламент преодолел его. После этого Ющенко в ходе телемоста со студентами украинских вузов на телеканале ICTV заявил, что не намерен обжаловать закон в Конституционном Суде. «К сожалению, здесь компетенция и полномочия Президента исчерпаны», - сказал В.Ющенко, заметив, что в данном случае нет предмета неконституционности решения.

По мнению Президента, ВР все равно не внесет изменения и дополнения в соответствующее законодательство на протяжении трех месяцев, как это предусмотрено законом, что приведет к дальнейшему запрету на игорный бизнес.

Ющенко считает, что, запретив игорный бизнес, парламент сделал пиар-шаг. По его мнению, это неправильный шаг, который приведет к углублению тенизации и криминализации игорного бизнеса.

«Парламент сам дал пример того, как нарушать закон, как нарушать те шаги, которые были сделаны в рамках оформления данного бизнеса, тех платежей, которые поступали в бюджет, в том числе и центрального, около полумиллиарда гривен, и многих других вещей, которые задевают права и свободы, – и парламент так легко отбросил это», - сказал В.Ющенко, добавив, что это решение свидетельствует о том, что для этого состава Верховной Рады права и свободы человека не является ценностью, «а есть лишь политическая целесообразность – нужно пиар пустить».