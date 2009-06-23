В Нашей Украине говорят, что таки выйдут из коалиции

«Я убежден в том, что на съезде «Наша Украина» примет решение о выходе из коалиции и выдвинет своего лидера Виктора ЮЩЕНКО в Президенты», - заявил народный депутат, член Совета «Нашей Украины» Андрей ПАРУБИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НСНУ, по словам А.ПАРУБИЯ, Президент В.ЮЩЕНКО выполнил большинство положений своей избирательной программы, и продолжает это делать. «В.ЮЩЕНКО – единственный из кандидатов в президенты, кого тревожит не собственный рейтинг, а правильно принятые решения относительно судьбы государства. Если В.ЮЩЕНКО не пойдет в президенты, Украина потеряет последний стержень стабильности. Все, кто это понимает, поддержит В.ЮЩЕНКО», - убежден политик.

По вопросу выхода из коалиции депутат заявил, что это стоило решить раньше. «В регионах прошла активная дискуссия. Уже известно, что региональные организации «Нашей Украины» являются сторонниками такой идеи. Я уверен, что съезд большинством голосов такое решение примет», - сказал А.ПАРУБИЙ.

Как сообщал УНИАН, съезд НСНУ запланирован на субботу, 27 июня.