Подервянский и Ко убеждают Ющенко, что с порнографией ВР перестаралась

Украинские работники сферы искусств и правозащитники просят Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО наложить вето на Закон Украины «О внесении изменений в статью 301 Уголовного кодекса Украины (относительно ответственности за хранение произведений, изображений или предметов порнографического характера)», который был принят парламентом 11 июня 2009 года и предусматривает установление криминальной ответственности за хранение произведений, изображений или других предметов порнографического характера с целью сбыта или распространения.

Об этом идет речь в письме к главе государства, текстом которого располагает УНИАН.

"Данный закон необоснованно и непропорционально ограничивает свободу выражения взглядов, вмешивается во внутреннюю свободу личности. Он не достигает той цели, ради которой разрабатывался. Создает большую угрозу злоупотребления этой нормой правоохранительными органами, которые могут использовать ее с целью коррупции или шантажа", - говорится в обращении.

Как отмечают представители общественности, закон разрабатывался правительством для выполнения Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка относительно торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, Конвенции Совета Европы о киберпреступности, а также Конвенции Совета Европы о борьбе с сексуальной эксплуатацией детей и развращением несовершеннолетних (подписана Украиной в 2007 году, но пока не ратифицирована). Согласно этим документам, государство обязано установить наказание за любое создание, хранение или распространение детской порнографии, поскольку использование детей в таких целях является нарушением их фундаментальных прав и не имеет оправдания.

Однако, как отмечают в своем письме правозащитники и представители творческих профессий, принятый закон не достигает этой цели, потому что не устанавливает безусловной уголовной ответственности за создание, хранение или распространение детской порнографии, то есть, "не приближает Украину к выполнению взятых на себя международных обязательств".

С другой стороны, как сказано в тексте обращения, принятый закон устанавливает ответственность за хранение порнографии, которая не требуется ни одним из международных договоров и не является международным обязательством Украины. "Более того, криминализация таких действий является сомнительной, поскольку устанавливает непропорциональное ограничение свободы выражения взглядов человека”, - отмечают авторы письма.

По их мнению, ситуация осложняется нечеткостью законодательства, в частности, не существует понятного определения понятия «произведений, изображений или других предметов порнографического характера». Также возможным основанием для злоупотребления является и нечеткое определение термина «распространение». "Нечеткость терминологии, с одной стороны, не позволяет человеку предусмотреть свое поведение, чтоб избежать криминальных действий, а с другой стороны - делает возможными многочисленные злоупотребления со стороны работников правоохранительных органов с целью шантажа человека или вымогательства взятки", - говорится в обращении.

Также, по словам правозащитников и представителей творческих профессий, следует учитывать то, что при определенных обстоятельствах хранение порнографии с целью сбыта даже по действующей редакции Уголовного кодекса может расцениваться как соучастие в преступлении, когда такие действия являются элементом коммерческого изготовления и распространения порнографии, а потому "нет никакой практической необходимости усиливать такую ответственность".

"Свобода личности и свобода распространения информации является фундаментом свободного демократического общества. Конечно, такая свобода ограничивается с целью защиты морали. В частности, могут устанавливаться ограничения на публичность таких действий, доступ несовершеннолетних или привлечения несовершеннолетних к такой деятельности. Однако данный закон вмешивается в частную жизнь человека, независимо от того, являются ли его действия публичными и касаются ли они несовершеннолетнего", - считают авторы обращения.

В частности, по их мнению, данный закон не победит порнографию как "явление, что веками существует в мировом сообществе", он также не защитит несовершеннолетних, что обязано сделать государство. "Однако данный закон с очевидностью создаст препятствия для развития искусства и культуры, где грань между дозволенным и недозволенным будет еще менее очевидной и противоречивой. Он создаст лишние препятствия свободному обращению информации и свободному распространению идей, заложит фундамент для вмешательства в личную жизнь человека при отсутствии существенного вреда обществу от таких действий", - считают представители общественности.

Под текстом обращения, в частности, подписались исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Владимир ЯВОРСКИЙ, галерист Евгений КАРАСЬ, писатель Лесь ПОДЕРВЯНСКИЙ, арт-куратор Люся КОМАРНИЦКАЯ, фотограф Леся МАЛЬСКАЯ, художники Александр РОЙТБУРД, Илья ЧИЧКАН, Маша ШУБИНА, режиссер Влад ТРОИЦКИЙ и другие.

Как сообщал УНИАН, 11 июня Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменения в статью 301 Уголовного кодекса Украины”, которым установлена уголовная ответственность за хранение порнографии с целью ее сбыта или распространения.