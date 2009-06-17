Опять подрались депутаты от “Свободы” и Партии регионов

В Тернопольском областном совете опять подрались депутаты из фракций Всеукраинского объединения “Свобода” и Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, инцидент произошел после того, как нового депутата от Партии регионов Сергея ПЕТРЕНКО, который пополнил ряды вместо другого депутата от ПР (в отношении которого возбудили уголовное дело за попытку сбыта радиоактивных веществ), не включили в депутатскую комиссию по вопросам бюджета.

Предварительно в своем выступлении председатель областной организации Партии регионов, лидер одноименной фракции в облсовете Орест МУЦ отметил, что речь идет о сугубо техническом вопросе и что С.ПЕТРЕНКО как депутат, который приступил к своим обязанностям, имеет право работать в комиссии. Однако этот вопрос во время голосования не набрал необходимого количества голосов. Сразу после этого О.МУЦ пошел в президиум и пытался забрать микрофон у председательствующего Алексея КАЙДЫ. За ним в президиум поспешили другие представители фракции Партии регионов, а за ними – депутаты от ВО “Свобода”. Между депутатами началась драка.

А.КАЙДА сразу отметил для телезрителей, которые следят за сессиями в эфире местного государственного канала ТТБ, что депутаты от Партии регионов срывают сессию, поскольку им не нравятся результаты голосований. После этого он предложил к рассмотрению следующий проект. Между тем за его спиной продолжалась потасовка, представители “Свобода” не пускали к микрофону президиума представителей Партии регионов. В зале же возник конфликт даже между женщинами-депутатами из названных фракций, которые начали толкаться в проходах между столами.

В конце концов А.КАЙДА объявил перерыв на 10 минут, однако потом сразу принял решение о закрытии пленарного заседания до завтра. Сразу после этого депутаты начали расходиться от стола президиума.

О.МУЦ, комментируя инцидент, заметил, что он пытался отстоять право депутата из его фракции быть включенным в комиссию. “Свобода” не проголосовала за этот вопрос, соответственно, он не прошел. Потому у нас не было другого выхода”, - сказал он корреспонденту УНИАН.

Как сообщал УНИАН, вчера, 16 июня, во время заседания сессии Тернопольского облсовета также была драка между депутатами от ВО “Свобода” и Партии регионов.

Она возникла после того, как О.МУЦ во время своего выступления на трибуне начал критиковать кадровую политику председателя облсовета, представителя от ВО “Свобода”.