Литвину не нравится "истерика" Ющенко - Раде необходимы "пивные" миллионы

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заявляет, что увеличение финансирования деятельности парламента необходимо для нормального функционирования единственного законодательного органа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он сказал сегодня журналистам, комментируя заявление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО об отказе подписывать Закон «О внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2009 год», которым, в частности, предусматривается дополнительное финансирование деятельности парламента на 97 млн. грн.

В.ЛИТВИН охарактеризовал заявление Президента как «истерику». «Это только свидетельствует об уровне взаимоотношений», - сказал он.

«Получим документ – будем принимать решение. Как делалось все транспарентно и открыто, так оно и есть, и так будет дальше делаться», - заявил руководитель парламента.

При этом В.ЛИТВИН подчеркнул, что увеличение финансирования обусловлено объективными потребностями.

По его словам, необходимо, в частности, рассчитаться с организациями, которые проводили ремонтные работы в Верховной Раде. «Я попрошу, чтобы на следующем Согласительном совете обнародовали информацию, с какими долгами было принято мной руководство Верховной Радой – не рассчитались за предыдущие годы», - сказал он.

Также, отметил В.ЛИТВИН, нужно обеспечить надлежащее финансирование освещения деятельности парламента, а «если люди спокойно воспримут, что мы дальше не будем транслировать заседания Верховной Рады, я обеими руками за это». «Тогда ко мне будет меньше обращений и упреков и справедливых возмущений тем, что происходит в сессионном зале. Я буду по пятницам выходить и рассказывать, как хорошо работала Верховная Рада и какие решения она приняла», - сказал он.

Часть средств, объяснил также В.ЛИТВИН, планируется направить на погашение долгов перед международными парламентскими институтами, в которые входит Верховная Рада Украины. «Если мы хотим, чтобы нас исключили из всех международных парламентских организаций, в которые мы не заплатили взносы, то давайте об этом также скажем или приостановим в них членство», - сказал руководитель парламента.

По мнению В.ЛИТВИНА, ситуация, которая сложилась, нужна, чтобы «разрушить Верховную Раду», «и тогда они президентские выборы проведут так, как считают нужным». «Я из последних сил пытаюсь удержать то, что в Украине еще держится. И за это всегда получаешь обвинения», - сказал он.