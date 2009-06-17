БЮТ не оставляет надежды «спихнуть» Ющенко еще в этом году

Народные депутаты от Блока Юлии Тимошенко ведут переговоры в парламенте о назначении даты президентских выборов на ноябрь 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в Донецке на пресс-конференции народный депутат от БЮТ Владимир СКУБЕНКО.

«Сейчас, со многими силами в парламенте мы договариваемся о том, чтобы принять как вариант – ноябрь (дата президентских выборов – УНИАН), чтобы успеть все-таки до конца этого года сделать президентские выборы», - сказал В.СКУБЕНКО.

Он объяснил данный выбор необходимостью вовремя сформировать государственный бюджет на следующий год.

«Нам же нужно еще успеть принять бюджет-2010, так как год будет тяжелый, и если не будет принят бюджет 2010 года, то январь начнется с одной двенадцатой (частью) бюджета предыдущего, а была уже инфляция… и это чревато проблемами, в том числе, в социальной сфере», - сказал депутат.

Также В.СКУБЕНКО считает, что в случае назначения даты президентских выборов на 17 января 2010 года, инаугурация нового Президента может состояться только в мае.

«Вопрос достаточно сложно сегодня стоит… Полномочия Президента длятся 5 лет, президентские выборы проходят в два тура, и если мы начнем выборы 17 января, то через месяц только закончим подведение итогов. После подведения итогов – еще две недели на оглашение, потом объявление второго тура, оглашение результатов, перерасчет голосов, решение суда и т. д. и инаугурация – уже в мае месяце», - сказал он.

Таким образом, по словам В.СКУБЕНКО, «до мая месяца у нас не будет Президента, а не будет Президента - не будет дальше вертикали власти, а это губернаторы, это все управление на местах».

Депутат считает, что в идеале выборы нужно было бы провести в октябре, «гарантируя, что инаугурация будет 17 января, и ни на один день полномочия Президента мы не сократим».

«Хотим все-таки сделать выборы в ноябре. Вопрос в том, чтобы все успеть в этом году, вот и все... Ведь полномочия Президента с началом выборов не отменяются», - заключил В.СКУБЕНКО.

Кроме того, депутат заявил, что в рядах БЮТ нет никакого раскола.

В.СКУБЕНКО подчеркнул, что во фракции БЮТ установлены достаточно демократические отношения, «каждый имеет право на какие-то свои взгляды, это вполне нормально в нашей политической дискуссии», но раскола нет.

«У нас во фракции, когда проходят заседания фракции, длятся они у нас по несколько часов, по 5, по 6 часов, все мы высказываем достаточно свободно свои мнения, и лидеру это высказывается, и членам правительства», - объяснил В. СКУБЕНКО.

Он отметил, что часто во фракции критикуют работу отдельных членов правительства, дают им соответствующую оценку.

«У нас достаточно жесткие отношения со многими министрами, мы регулярно заслушиваем их отчеты, они получают самые нелицеприятные оценки. И мы сами принимаем решения об отзыве министров, не всегда это удается, потому что сегодня коалиция такая шаткая, что убрать министра мы можем, а нового назначить – нет», - сказал депутат, добавив, что «поэтому приходится искать каким-то образом компромисс, балансировать».