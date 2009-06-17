В Нашу Украину вступил губернатор

Председатель Волынской областной государственной администрации Николай РОМАНЮК вступил в Народный Союз "Наша Украина". Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе НСНУ.

"Это большое достижение для партийной организации", - убежден председатель Волынской областной организации партии Владимир КАРПУК.

Н.РОМАНЮК является депутатом Волынского областного совета от Блока "Наша Украина", но до этого времени был внепартийным.

"Он - очень умный человек, который имеет большой авторитет в области. Мы считаем, что его вступление в "Нашу Украину" будет толчком для улучшения работы областной организации, для роста авторитета партии, председателем которой является Президент", - добавил В.КАРПУК.