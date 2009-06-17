Суд решил, что причина взрыва газа в Днепропетровске до сих пор неизвестна

Октябрьский районный суд Днепропетровска установил, что причина взрыва газа в 10-этажном жилом доме в Днепропетровске 13 октября 2007 г. досудебным следствием не выяснена. Об этом говорится в постановлении суда от 16 июня, обнародованном сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске представителем Октябрьского суда Кириллом ШЕЛЕСТОВЫМ.

Как передает корреспондент УНИАН, суд вынес отдельное постановление, в котором отмечается: «Обратить внимание прокурора Днепропетровской области на необходимость скорейшего осуществления досудебного следствия по уголовному делу №700/79148, возбужденному прокуратурой Днепропетровской области по ст. 270 ч.2 Уголовного кодекса Украины, с целью установления истины по делу и доведения его результатов к сведению общественности».

По словам представителя Октябрьского суда, уголовное дело по ст. 270 ч.2 УК Украины (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) было основным уголовным делом, возбужденным прокуратурой Днепропетровской области по факту взрыва газа в многоэтажном доме на ул. Мандрыковской, 127. Из него было выделено в отдельное производство уголовное дело по признакам служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УКУ) трех экс-руководителей ОАО «Днепрогаз» – Игоря ИВАНКОВА, Максима СОРОКИНА и Сергея БАЧУРИНА.

К. ШЕЛЕСТОВ отметил, что вчера Октябрьский суд постановил закрыть уголовное дело по ч. 2 ст. 367 УК Украины на основании п. «в» ст. 1 Закона Украины «Об амнистии» от 12 декабря 2008 г.

Как сообщал УНИАН, в результате взрыва газа в жилом доме в Днепропетровске 13 октября 2007 года 23 человека погибли.

20 января в 2009 г. года Октябрьский районный суд Днепропетровска амнистировал бывших руководителей «Днепрогаза» - бывшего генерального директора Игоря ИВАНКОВА, его первого заместителя Максима СОРОКИНА и главного инженера Сергея БАЧУРИНА, - обвиненных в служебной халатности, что привело к взрыву газа в жилом доме в Днепропетровске осенью 2007 года.

22 апреля Апелляционный суд Днепропетровской области отменил решение Октябрьского райсуда и направил дело на новое рассмотрение.

16 июня Октябрьский районный суд Днепропетровска во второй раз принял решение об амнистии экс-руководителей ОАО «Днепрогаз».

Суд принял такое решение по ходатайству обвиняемых.

По словам государственного обвинителя прокурора Владислава РЕМБЕЦКОГО, служебная халатность, которую инкриминировали экс-руководителям «Днепрогаза», является преступлением средней тяжести и подпадает под новый закон об амнистии.