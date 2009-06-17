Реакция Тимошенко на заявление Винского

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что определится с отставкой министра транспорта и связи Иосифа ВИНСКОГО после общения с ним.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом Ю.ТИМОШЕНКО прокомментировала сегодня журналистам заявление И.ВИНСКОГО об отставке.

«Я еще с ним не общалась», - сказала премьер.

На уточняющий вопрос, планирует ли правительство сегодня на заседании рассмотреть заявление И.ВИНСКОГО, премьер-министр, засмеявшись, ответила: «Я же сказала, что не общалась».

Как сообщал УНИАН, 15 июня Ю.ТИМОШЕНКО заявляла, что не исключает привлечения к ответственности И.ВИНСКОГО за попытки использовать средства государственного предприятия «Укрпочта» не по целевому назначению.

Она обвинила И.ВИНСКОГО и народного депутата от БЮТ Геннадия ЗАДИРКО в попытках использовать 15 млн. грн. государственного предприятия “Укрпочта” на печать рекламных плакатов к избирательной кампании министра, который якобы намерен баллотироваться в Президенты.

16 июня И.ВИНСКИЙ опроверг заявление Ю.ТИМОШЕНКО о его намерении баллотироваться на пост Президента и о попытках использовать средства ГП “Укрпочта” на проведение предвыборной кампании.

Сегодня, 17 июня, И.ВИНСКИЙ заявил, что подал в отставку с должности министра транспорта и связи из-за серьезных разногласий с премьер-министром Ю.ТИМОШЕНКО “по политическим, кадровым, экономическим вопросам, а также этике отношений между членами Кабинета Министров Украины".