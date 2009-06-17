Литвин совершит вояж на Донбасс

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН завтра посетит с рабочей поездкой Донецкую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, программой поездки предусмотрены встречи В.ЛИТВИНА с научной элитой Донецкой области и с работниками шахт им. Чапаева, Тернопольской, им. 1 Мая.

Председатель ВР даст пресс-конференцию для СМИ и выступит в прямом эфире телеканала «Юнион» и 1-го муниципального телеканала «12 канал».