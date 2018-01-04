Порошенко назвал прошлый год переломным в реформировании Украины
Президент убежден, что медицинская, пенсионная, образовательная реформы внесут принципиальные изменения в жизнь украинцев.
Президент Украины Петр Порошенко назвал 2017 год переломным в реформировании Украины. Об этом президент написал в Twitter.
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"2017 год стал переломным в реформировании страны. Медицинская, пенсионная, образовательная - реформы, которые внесут принципиальные изменения в жизнь украинцев и приблизят стандарты жизни к европейским", - заявил он.
Как сообщал УНИАН, 28 декабря 2017 года Порошенко подписал закон "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств" (регистрационный номер 6327). Этим законом государство гарантирует полную оплату, согласно тарифу, за счет средств госбюджета предоставления гражданам необходимых им медицинских услуг и лекарственных средств, предусмотренных программой медицинских гарантий.
25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании". Законом вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.
Закон о пенсионной реформе был принят Верховной Радой 3 октября и вступил в силу 11 октября 2017 года. Этот документ вводит требования к минимальному страховому стажу для выхода на пенсию и предусматривает повышение пенсий 9 миллионам пенсионерам на сумму от 200 до 1000 гривень.
2017 став переломним у реформуванні країни. Медична, пенсійна, освітня – реформи, які впровадять принципові зміни в житті українців та наблизять стандарти життя до європейських. pic.twitter.com/aKSCuVoBKf— Петро Порошенко (@poroshenko) January 3, 2018