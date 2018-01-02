Посольство Германии: дальнейший обмен заложников должен быть проведен быстро

В посольстве Германии подчеркивают, что дальнейший обмен заложников на Донбассе должен быть быстро реализован.

Читайте такжеПереговоры по новому обмену пленными начнутся 10 января – ПорошенкоКак говорится в сообщении посольства Германии в Украине в Facebook, 29 декабря 2017 года временно уполномоченный в делах ФРГ в Украине Вольфганг Биндзайль встретился с человеком, который вернулся из плена, с родственниками выпущенных на волю из лагеря пленных в Марьинке, а также с женой военного, который все еще находится в плену на оккупированной территории Донецкой области.

"Во время встречи обсуждали тяжелое положение семей. Кроме того, поднимался вопрос перспектив обмена пленных, а также роли федерального правительства в минском процессе и "нормандском формате". Биндзайль заверил в том, что федеральное правительство и впредь будет прилагать усилия для мирного разрешения конфликта. При этом обмен пленных относится к первоочередным мерам, которые должны быть быстро реализованы", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря на Донбассе состоялся обмен заложниками. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали наказание в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложника.