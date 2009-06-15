Литвин: ночью обзвонили мэров городов и спешно погнали в Кабмин

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что Меморандум между представителями местного самоуправления и шведской компанией «Экоэнерджи» готовился в ВР, но мэров городов обзвонили ночью и "спешно погнали в Кабмин".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВР Украины. (УНИАН: сегодня на 10.15 анонсировалось подписание в ВР в присутствии В.ЛИТВИНА соглашения между мэрами 14 украинских городов и представителями шведской компании. Но соответствующее подписание состоялось в 10.00 в Кабинете Министров Украины при присутствии премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.)

В.ЛИТВИН, комментируя по просьбе журналистов причину неподписания в парламенте этого документа, отметил: «Насколько мне стало известно – ночью обзвонили мэров городов и спешно погнали в Кабинет Министров, где и состоялось подписание документа, который, кстати, был подготовлен и доработан юристами Верховной Рады, чтобы он действительно имел вид меморандума и соотносился с нормами права».

Председатель Верховной Рады Украины заявил, что не видит в неподписании меморандума в парламенте никакой трагедии - «главное, чтобы был результат», «потому что перед выборами часто обещают, а после выборов ничего не делают».

В.ЛИТВИН проинформировал, что Верховная Рада Украины вместе со шведской стороной готовили проект, направленный на строительство установок по переработке мусора в энергию. Сам председатель Верхового Совета Украины также приобщился к тому, чтобы активизировать эту работу и начать в Украине программу утилизации отходов.

Он напомнил, что подписанию меморандума предшествовала соответствующая встреча в парламенте при участии представителей шведской стороны и мэров украинских городов. «После этой встречи была проведена огромная работа на местах, были отобраны города для того, чтобы запустить эту программу. Это было бы наглядным свидетельством реальности решения этой проблемы в Украине», - сказал В.ЛИТВИН и добавил, что «программа во всех отношениях является нужной и необходимой для Украины». Он также отметил, что реализация проекта значительно «продвинулась» в Донецке, где сейчас происходит обоснование проекта для будущего строительства мусоросжигающего завода.

«Несмотря ни на что, со стороны парламента будет осуществляться практическая работа, а также необходима законодательная поддержка, потому что это крайне важная тема для Украины», - подытожил председатель Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины сегодня, 15 июня, подписало меморандум о сотрудничестве в сфере переработки твердых бытовых отходов (ТБО) со шведской компанией «Экоэнерджи», а также с мэрами Луцка, Белгорода, Новоград-Волынского, Новой Каховки, Конотопа, Шостки, Староконстантинова, Владимир-Волынского, Бучи и Миргорода.

По словам председателя правления компании «Экоэнерджи» Ларса ГУЛСТРАНДА, компания намерена реализовать в двух городах Украины два проекта по строительству мусороперерабатывающих заводов на сумму 700 млн. евро. При этом он добавил, что после подписания меморандума компания начнет разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) для двух проектов, реализация которых планируется осенью этого года.