Черномырдин поплатился за провал «ширки»?

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ назначит послом в Украине кадрового дипломата, а не политика.

Такое мнение УНИАН в Москве высказал президент Центра национальной геополитики Алексей МИТРОФАНОВ.

«Я думаю, что это будет профессиональный МИДовский посол», - сказал А.МИТРОФАНОВ.

Он не исключил, что на эту должность может быть назначен заместитель главы МИД России Григорий КАРАСИН.

По его мнению, таким назначением Россия продемонстрирует равноудаленность от всех украинских политических сил.

«Кадровый дипломат – не будет послом, который будет выполнять деликатные миссии и вовлечен в глубь украинских проблем», - считает А.МИТРОФАНОВ. При этом он добавил, что это позволит странам отойти от «специального» диалога к простому дипломатическому диалогу.

В тоже время, эксперт считает, что увольнение Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА за полгода до выборов означает, что те задачи, которые перед ним стояли, особенно в последнее время, оказались не выполненными.

«Руководство России раздражала его ставка на Юлию ТИМОШЕНКО, так как эта ставка за последний год не оправдалась», - сказал он.

А.МИТРОФАНОВ считает, что кроме этого срыв переговоров по созданию коалиции БЮТ и ПР сыграл определенную роль.

«На эту коалицию рассчитывали здесь, в Москве, в определенных кругах», - заверил он.

Кроме этого, эксперт считает, что в целом Россия оказалась в сложной ситуации, так как в Кремле не могут понять «на кого ставить» на выборах Президента Украины.

«В.ЧЕРНОМЫРДИН оранжевую революцию проиграл, никаких прорусских политиков не вырастил, хотя у него были огромные возможности – связи и финансовые ресурсы. Все это входит в обязанности посла… Американский посол этим занимается», - сказал А.МИТРОФАНОВ.

Как сообщал УНИАН, 11 июня Президент РФ Д.МЕДВЕДЕВ своим указом освободил В.ЧЕРНОМЫРДИНА с должности посла Российской Федерации в Украине.

Этим же указом В.ЧЕРНОМЫРДИН назначен советником Президента РФ, на него возложены обязанности специального представителя Президента по вопросам экономического сотрудничества с государствами СНГ.