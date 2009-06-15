Явка избирателей на внеочередных местных выборах 14 мая - почти 60%

На момент закрытия участков явка на внеочередных местных выборах в сельские и поселковые советы 14 июня в среднем составляла 59,9%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии “Единый центр” со ссылкой на данные наблюдателей от “Единого центра”.

Самая высокая явка, по информации “Единого центра”, зафиксирована на выборах сельского председателя Выспянского сельского совета (Рогатинского р-на Ивано-Франковской обл.) – она составляла 79,9%. Самая низкая явка – 36,4% – зафиксирована на выборах городского председателя города Сторожинец (Черновицкая область).

Партия “Единый центр” заявляет о победах своих представителей на внеочередных выборах сельских и поселковых председателей, а также выборах городского председателя г. Сторожинец (Черновицкая область), которые состоялись вчера, 14 июня, в пяти областях Украины.

В частности, как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, среди политических сил, которые принимали участие в выборах, ЕЦ представил своих кандидатов во всех пяти избирательных кампаниях.

По предварительным результатам выборов, говорится в сообщении, победу одержалидва внепартийных кандидата и три кандидата от ЕЦ.

В частности:

1. Черновицкая область (г. Сторожинец) – Николай КАРЛИЙЧУК, ЕЦ;

2. Херсонская область (Гавриловский сельский совет) – Ирина ВОВЧЕНКО, ЕЦ;

3. Киевская область (Новопетровский сельский совет) – Родион СТАРЕНЬКИЙ, внепартийный;

4. Хмельницкая область (Хоптинецкий сельский совет) – Оксана ХАНИЦКАЯ, ЕЦ;

5. Ивано-Франковская область (Виспянский сельский совет) - Игорь СИНИШИН, внепартийный.

Как сообщал УНИАН, 14 июня в 5-ти областях Украины состоялись досрочные выборы сельских и поселковых председателей, а также выборы городского председателя г. Сторожинец (Черновицкая область). Во всех населенных пунктах “Единый центр” представил своих кандидатов. БЮТ представлен в 2 избирательных кампаниях, НСНУ, КПУ, Народный Рух Украины и Партия защитников Отчизны – в одном населенном пункте.